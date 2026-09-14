Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile tüm yurt içi seferlerde biletler, yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

Yurt içinde 39 noktaya sefer yapan AJet'in yeni kampanyası, misafirlerine sonbahar ve kış mevsimlerinde yeni rotalar keşfetme fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında indirimli biletler, 14 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00'den 15 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler, 5 Ekim 2026 - 15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki (28 Ekim - 1 Kasım, 13 Kasım - 22 Kasım, 31 Aralık - 4 Ocak arası tarihler hariç) yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Koltuk seçimleri 99 TL'den başlayan fiyatlarla

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, tüm koltuk seçimlerinde de indirim yaptı. Yurt içi kampanyası boyunca standart koltuklar 99 TL, ön sıralar 199 TL - 299 TL ve acil çıkış koltukları 349 TL olacak. AJet'in yurt içi kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.