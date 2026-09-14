Mersin'de düzenlenen 'Anne ve Çocuk Kampı'nda anne ve çocuklar doğayla iç içe vakit geçirirken, yöresel ürünlerini satışa sunan üretici kadınlara da destek sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını, aile bağlarının güçlenmesini ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayan çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Darısekisi Örnek Köyünde 'Anne ve Çocuk Kampı' düzenlendi. Tarsus ve Mersin'den etkinliğe katılan anne ve çocuklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım imkanlarıyla, Darısekisi'nin doğal güzellikleri içerisinde bir araya geldi.

Gün boyunca doğa yürüyüşü yapan, birlikte kahvaltı eden ve çadırlarını kuran katılımcılar, çeşitli etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi. Çocuklar için ise Çocuk Kampüsleri tarafından hazırlanan akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi. Etkinlikte gönüllü gençlerin de görev alması, farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getirdi.

'Aile bağlarını güçlendirmek adına bu tür etkinliklerimiz devam edecek'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, 'Anne ve Çocuk Kampı' ile kadınların sosyal hayata katılımını artırmayı amaçladıklarını belirterek, 'Kadın dayanışmasını desteklemek, aile ilişkilerini güçlendirmek, kadınların doğayla iç içe vakit geçirmesini ve kendi zihinlerini yenilemelerini sağlamak adına, birkaç yıldır 'Anne ve Çocuk Kampı' etkinlikleri düzenliyoruz' dedi. Kamp programının sabah saatlerinde başladığını aktaran Güngeç, katılımcıların doğa yürüyüşü ve kahvaltının ardından çadırlarını birlikte kurduklarını ve çeşitli etkinliklerle günü sürdürdüklerini ifade etti.

Etkinliğin bölgedeki üretici kadınlara da katkı sunduğuna dikkat çeken Güngeç, 'Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak yapmış olduğu bu tür etkinliklere katılan kadınlarımız, burada üretici kadınlarımızı da aldıkları ürünlerle desteklemiş oluyorlar. Üretici kadınların doğal ürünleri, meyve ve sebzeleri var. Katılımcılar burada alışverişlerini de yaptılar, herkes memnun' diye konuştu.