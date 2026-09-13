Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar eden İsmail S.'nin uzman çavuş olduğu ortaya çıktı.

Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, yaklaşık 1,5 yıldır hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen İsmail S. (47), eşi Narin S.'nin (46) sahibi olduğu tur şirketine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından İsmail S., eşine tabancayla ateş etti. Daha sonra aynı silahla kendisini vuran İsmail S. de olay yerinde hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlikte görev yapıyordu

Olayın ardından yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. İsmail S.'nin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri da tamamlandı.

İki çocukları bulunan çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.