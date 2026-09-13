İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. 12 ili kapsayan operasyonda 2 bin şişe kaçak alkol, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Şube Müdürlüklerince, Başsavcılık talimatıyla yürütülen teknik ve fiziki takipler ile alınan tanık ifadeleri ve ihbarlar doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.



38 şüpheli ve 54 adrese yönelik operasyon

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde 38 şüpheliye yönelik 38 adreste çalışma yapıldı. Ayrıca İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletme ve 6 dernek olmak üzere toplam 54 iş yeri, ev ve dernekte arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında İstanbul'da 20, Ankara'da 4, Ordu'da 1, İzmir'de 2, Elazığ'da 1, Çanakkale'de 3, Balıkesir'de 1, Aydın'da 1, Kırşehir'de 1, Iğdır'da 1, Antalya'da 2 ve Hatay'da 1 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.



Uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi

Operasyonlarda 25 gram toz ve hap halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 26 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, bir işletmenin ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.