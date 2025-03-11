Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Yılı kapsamında kadın çalışanlarına yönelik özel bir sinema etkinliği düzenledi. Etkinlik, çalışanların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleştirilirken, ailenin toplumdaki önemi vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, aile yapısının korunmasının ve güçlendirilmesinin önemine değindi. 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Aykut, bu kapsamda yıl boyunca çeşitli farkındalık çalışmaları ve projeler gerçekleştireceklerini belirtti.

Aykut, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Aile, toplumu bir arada tutan en önemli yapı taşıdır. Kadınlar da bu yapının temel unsurlarından biridir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çalışmaları kapsamında, kadınların güçlenmesi ve hak ettikleri değeri görmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu etkinlik, onların emeklerine küçük bir teşekkür niteliğindedir."

Etkinliğe katılan kadın çalışanlar, kendilerine yönelik düzenlenen bu anlamlı organizasyon için teşekkürlerini dile getirdi. Yoğun iş temposu içinde böyle bir etkinliğin kendileri için önemli bir moral kaynağı olduğunu belirten çalışanlar, bu tür organizasyonların artmasını temenni etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Yılı kapsamında aile yapısını güçlendirmeye yönelik projeler, seminerler ve etkinlikler düzenlemeye devam edecek. Özellikle kadın hakları, aile içi iletişim, çocuk eğitimi ve psikososyal destek gibi konular ön planda olacak.

Bu etkinlik, ailenin toplum içindeki önemine dikkat çekmek ve çalışanların sosyal hayata katılımını teşvik etmek açısından anlamlı bir organizasyon olarak değerlendirildi.