Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli’nde ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir takım ziyaretler için Kırklareli’ne geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak Vali Uğur Turan’ı makamında ziyaret etti. Anı defterini imzalayan Göktaş, Turan’dan bilgi aldı.

Daha sonra Göktaş ve beraberindekiler AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş’tan çalışmalar hakkında bilgi alan Göktaş, Kırklareli teşkilatına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Göktaş, sonrasında Belediye Başkanı Derya Bulut’u ziyaret etti.