Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu’nda aile kurumunun önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin doğurganlık hızının 1,48’e gerilediğini belirten Erdoğan, 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan ettiklerini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu’nda yaptığı konuşmada, modernleşmenin ailesizleşme ve yalnızlaşma üzerine kurulu anlayışının topluma huzur getiremeyeceğini söyledi.

Kişisel konforu önceleyen yaşam biçiminin gençlerden başlayarak toplumun kılcallarına yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dayanışmacı aile yapısının küresel pazar aktörlerinin istemediği bir durum olduğunu belirtti.

“AİLEDEN KOPAN BİREY ÖZGÜR OLAMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ailesinden koparılmış, millet bağı zayıflamış bireyin özgür ve özgün olması mümkün değildir. Aile kurumu zayıfladıkça insanlar popüler kültürün tüketim nesnesi haline geliyor” dedi. LGBT’yi “sapkınlık” olarak nitelendirerek, bu konuda eleştiri yapan sanatçı, iş insanı ve bilim insanlarının linç edildiğini vurgulayarak, "LGBT’ye karşı mücadele, özgürlük ve insanlığın geleceği için bir haysiyet mücadelesidir” diye konuştu.

DOĞURGANLIK HIZI ALARM VERİYOR

Türkiye’nin doğurganlık hızının tarihte ilk kez 1,48’e düştüğünü, bunun 2,1’lik kritik eşiğin çok altında olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bir felaket” yorumunda bulundu.

Aile ve Gençlik Fonu’na 114 bin başvurudan 41 bin çiftin hak kazandığını, 28 Mayıs’ta 163 bin 295 haneye 1,2 milyar liralık doğum yardımı ödeneceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunu güçlendirmek için 2026-2035 dönemini “Aile ve Nüfus 10 Yılı” olarak ilan ettiklerini duyurdu.