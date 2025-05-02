Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan çiftler, e-Devlet üzerinden indirim kodu alarak mobilya ve beyaz eşyada yüzde 5-35 indirim fırsatından yararlanabilecek.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan çiftlere özel bir indirim kampanyası başlattı.

Çiftler, e-Devlet üzerinden alacakları indirim kodu ile mobilya ve beyaz eşya gibi ürünlerde yüzde 5 ila yüzde 35 arasında değişen indirimlerden yararlanabilecek.

Kod, her firmada bir kez kullanılabilecek ve 6 ay geçerlilik süresine sahip olacak.

Başvuru durumu ve detaylar için e-Devlet üzerinden takip yapılabilecek.

Detaylı bilgi için: https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar/