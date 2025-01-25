Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi’nde gençlere yönelik 150 bin liralık faizsiz kredi müjdesini açıkladı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı aile yılı ilan etti. Cumhurbaşkanımız çok önemli müjdeleri ilan etti. Deprem bölgesinde başlattığımız aile ve gençlik fonunu artık 81 ilde de uygulamaya başladık. Bugünden itibaren Tekirdağlı gençlerimiz de 150 bin liralık faizsiz kredimize başvurabiliyor," dedi.

Dijital mecraların risklerine de değinen Göktaş, "Hepimiz dijital medyayı yakından kullanıyoruz. Ancak çocuklarımız bu mecralarda çeşitli risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Çocuklarımızı güvenli bir alanda koruyabilmek adına önemli adımlar atıyoruz," ifadelerini kullandı.