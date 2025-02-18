Bitlis’in Ahlat ilçesindeki trafik polisleri, ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi verdi.

Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yürütülen etkinlikte, Yunus Ensari Anaokulu’ndaki minik öğrencilere temel trafik kuralları eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Minik öğrencilere, trafikte nasıl davranmaları gerektiği, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli yaya geçişleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Trafik polisleri ayrıca minik öğrencileri ekip araçlarına bindirerek içinde kullanılan cihazları tanıttı. Yetkililer, benzer eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.