Bitlis’in Ahlat ilçesinde gökyüzünde oluşan yoğun bulut kümeleri, tarihi kümbetlerle birleşince ortaya seyri güzel manzaralar çıktı.

Son günlerde etkili olan bulut geçişleri, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ahlat’ta adeta görsel bir şölene dönüştü. Gökyüzünü süsleyen gri ve beyaz tonlardaki bulut kümeleri, Selçuklu döneminden kalma kümbetlerle birleşince etkileyici görüntüler oluşturdu.

Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu tarafından çekilen karelerde, bulutların oluşturduğu gökyüzü manzarasıyla tarihi kümbetlerin silueti dikkat çekti. Akarsu’nun objektifine yansıyan görüntüler, hem tarih hem de doğa tutkunlarının büyük beğenisini topladı.

Tarihi dokusu, taş işçiliği ve doğal güzellikleriyle "açık hava müzesi" olarak anılan Ahlat, bu kez bulutların dansıyla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sundu.