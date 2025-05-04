Ağrı Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Konya’da düzenlenen Türkiye finallerinde "Halk Oyunları Gençler Düzenlemesiz" kategorisinde 89 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu.

Konya’da gerçekleştirilen finallerde sergiledikleri performansla izleyenlerden tam not alan Cumhuriyet Anadolu Lisesi ekibi, jüri üyelerinden aldığı 89 tam puanla zirvede yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kökrek, "Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerimizin elde ettiği bu kıymetli başarı, bizleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Gençlerimizin halk oyunları alanında gösterdiği bu yüksek performans, ilimizin kültürel zenginliğinin ve eğitim alanındaki gelişiminin en güzel yansımalarından biridir." dedi.

Öğrencilerin başarısında emeği geçen öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere teşekkür eden Kökrek, "Halk oyunları; geçmişten bugüne taşınan köklü bir kültür hazinesidir. Bu hazineyi öğrenen, yaşatan ve başarıyla temsil eden gençlerimizin varlığı bizleri geleceğe dair umutla dolduruyor. Bu tür başarılar; birlik ruhunun, çalışmanın ve kültürel değerlere sahip çıkmanın sonucudur. Bizler, eğitim camiası olarak gençlerimizin her alanda gelişimini desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.