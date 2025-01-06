Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da, besiciler dondurucu soğuklara rağmen hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı İki Yamaç köyünde yaşayan besiciler, yaz aylarında yaylalarda otlattıkları hayvanlarını, kış mevsiminde kar ve soğuk havanın etkisiyle ahırlarda beslemeye devam ediyor.

2 bin 44 rakımlı İki Yamaç köyünde kış aylarının zorlu şartlarına rağmen hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, hayvanlarının yem ve bakımını titizlikle sürdürüyor.

“Sabah 5-6’da kalkıp mallara bakıyoruz”

Zorlu kış şartlarında besicilik yapmanın zahmetli olduğunu belirten Güven Karakaya, “Çocukluğumuzdan beri babamıza yardım ediyoruz. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Zaten yazın bazen biz kendimiz gidiyoruz bazen çoban tutuyoruz. Kışın da 4 ay, 4 buçuk ay içeride bakıyoruz hayvanlarımıza sabah erkenden kalkıp otlarını hazırlıyoruz. 3- saat hayvanın başında bekliyoruz. Eksi 30-35 derecelerde sakalımız, saçımız hepsi buz tutuyor bu soğuklarda, kar yağdığı zaman gerçekten büyük bir esaret yaşıyoruz buralarda köy şartları çok zorlu, çok çetin geçiyor” dedi.

“Kat kat giyiniyoruz ama yine de üşüyoruz”

Geçmiş yıllara kıyasla bu yıl kar yağışının az olmasının işlerini biraz kolaylaştırdığını ifade eden besicilerden Alican Yıldız “Çocukluğumuzdan beri yani 15-20 yaşından beri bu işin içindeyiz, devamlı bu işi yapıyoruz. Sonbaharda hayvanlar içeri girdi mi, soğuk başlıyor, kar yağıyor. Karda kışta kalkıp sabah erkenden saat 05.00-05.30’ta kalkıyoruz eksi 20-30 derece o soğukta otu, samanı götürmeye çalışıyoruz. Bu sene kar yok ama çok soğuk” şeklinde konuştu.