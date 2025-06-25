Ağrı’da 37 haftalık olarak dünyaya gelen ve doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayan bebek, Sağlık Bakanlığı’na ait helikopter ambulansla Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 37 haftalık ve 3 kilo 800 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek, doğumun hemen ardından solunum problemi yaşadı. Sağlık ekiplerinin acil müdahalesiyle entübe edilen bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınmak istendi. Ancak hastanede uygun yoğun bakım yatağı bulunamaması üzerine tedavi amaçlı sevk kararı alındı.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı helikopter ambulans devreye alındı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer’in koordinesiyle gerçekleşen sevk işlemi kapsamında bebek, Tatvan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne güvenli şekilde ulaştırıldı.

Sevkin ardından açıklama yapan Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, "Yenidoğan bebeğimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tatvan’daki yoğun bakım ünitesine ulaşımı hızlı ve güvenli şekilde sağlanmıştır. Sağlık hizmetlerimiz, vatandaşlarımızın her an yanında olmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Bebeğin tedavisi Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde devam ederken, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.