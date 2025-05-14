Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince devriye görevi sırasında şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın valizinde yapılan aramada 3 bin adet botoks ilacı ile bin 500 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri devriye faaliyeti sırasında şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurdu.

Şahsın valizinde yapılan aramada piyasa değeri yüksek olan 3 bin adet botoks ilacı ve bin 500 adet elektronik sigara bulundu.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.