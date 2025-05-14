Erzurum Ticaret Borsası ile Ağrı Ticaret Borsası arasında, iki il arasında ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Ağrı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldırım arasında "Kardeş Borsa Protokolü" imzalanarak resmiyete kavuştu.

İmzalanan protokol kapsamında; tarım, ticaret ve borsacılık alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi, iki borsa arasında karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte, iki kurumun ortak toplantı ve organizasyonlar düzenlemesi, proje bazlı iş birlikleri gerçekleştirmesi, deneyim ve bilgi paylaşımı yaparak daha geniş çaplı faaliyetlere imza atması hedefleniyor. Protokol, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanda da birlikte hareket edilmesini öngörüyor.

İmza töreni, Erzurum Ticaret Borsası’nın Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın hemen ardından gerçekleştirildi. Programa, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Ağrı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldırım, Meclis Başkanı Metin Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Efe, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldız ve Genel Sekreter Mehmet Cengiz katıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, söz konusu protokolün sadece iki borsa arasında değil, aynı zamanda iki şehir arasında da güçlü bir bağ kurulmasına vesile olacağını ifade etti. Oral, "Bu iş birliğiyle birlikte bölgemizin tarım ve ticaret potansiyelini daha etkin kullanmayı, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla birlikte daha güçlü projelere imza atmayı amaçlıyoruz. Hem Erzurum’a hem de Ağrı’ya büyük katkılar sunacağına inandığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum," şeklinde konuştu.

Ağrı Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım ise yaptığı değerlendirmede, "Bu protokol, iki borsamızın geleceğe yönelik vizyonunun ortaklığını yansıtıyor. Ekonomik gelişimin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de birlikte hareket edeceğiz. İllerimiz arasında kurulacak bu bağ, bölgesel kalkınmanın güçlenmesine katkı sağlayacaktır," dedi.

Erzurum ve Ağrı Ticaret Borsaları tarafından imzalanan bu protokolün, Doğu Anadolu Bölgesi’nde örnek teşkil etmesi ve diğer kurumlara da ilham vermesi bekleniyor. Tarım ve ticaretin yanı sıra, kültürel etkileşimi de destekleyen bu girişim, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.