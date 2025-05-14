Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Spor Dostu Kampüs’ birincilik ödülüne layık görüldü.

YÖK tarafından öğrencilerin ve çalışanların sağlıklı yaşam biçimlerini sürdürmelerine ve spor yapmalarına destek olmak amacıyla yürütülen ‘Spor Dostu Kampüs’ projesi kapsamında ödül almaya layık görülen üniversiteler açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Üniversite Rektörleri ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Ödül almaya hak kazanan üniversiteler arasında spora verdiği destek, yeterli sayıda spor tesisi ve ekipmana sahip olması, öğrencilere yönelik düzenlenen spor kursları ve etkinlikleri ile sporcu öğrencilere destek sağlayan ve sporu teşvik eden bir kampüse sahip olan ERÜ, "Spor Dostu Kampüs" ödülüne layık görüldü. Törende ERÜ’nün ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a takdim edildi.

Ödül Töreni sonrası açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, eğitim-öğretim ve Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra öğrenci ve personele yönelik spor ve sanatsal faaliyetlere her zaman destek veren bir yönetim anlayışında olduklarını belirtti. Sportif faaliyetleri artırarak devam edeceklerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, Spor Dostu Kampüs birincilik ödülüne layık görülmelerinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, ödülün alınmasında emeği geçen akademik ve idari personel ile öğrencilere de teşekkür etti.