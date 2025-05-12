Ağrı’da polis ekiplerince nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nisan ve mayıs aylarında il genelinde haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda il merkezinde hırsızlık suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün, Patnos ilçesinde ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı. Yakalanan hükümlülerin toplamda 59 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.