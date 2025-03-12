Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) Pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Öğrencilerle aynı sofrada iftar yapan Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, iftar öncesinde ve sonrasında öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyen Vali Koç, devletin her zaman onların yanında olduğunu belirterek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

İftar programının ardından açıklamalarda bulunan Vali Koç, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini vurgulayarak, "Öğrencilerimizle aynı sofrayı paylaşarak onların isteklerini dinlemek, onlarla vakit geçirmek bizim için çok kıymetli. Bu tür buluşmaları sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle iftar sofralarında bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

İftar programına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan da katıldı. Öğrenciler, kendileriyle iftar yapan ve sohbet eden Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç’a teşekkür etti.