Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, hane ziyareti kapsamında 98 yaşındaki Suti Tur’u evinde ziyaret ederek hem kandilini kutladı hem de valilik makamına davet etti.

Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta esnaf, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mustafa Koç, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde hane ziyaretlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda, eşi Neslihan Gül Koç ile birlikte Suti Tur’u evinde ziyaret eden Vali Koç, yaşlı kadının elini defalarca öperek hayır duasını aldı.

Sohbet sırasında Suti Nine’nin taleplerini dinleyen ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Vali Koç, şahsi telefon numarasını paylaşarak herhangi bir ihtiyacı olduğunda kendisini doğrudan arayabileceğini söyledi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Suti Nine’ye valilik makamında da misafir etmek istediklerini belirten Koç, büyüklerin duasının kendileri için en büyük hazine olduğunu vurguladı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Koç, "98 yaşındaki Suti annemizi ziyaret ederek kandilini kutladık, gönlünden geçen dualara ortak olduk. Geçmişin izlerini, hatıralarını dinlerken, yaşanmışlıklarla dolu bir ömrün kıymetini bir kez daha hissettik. Büyüklerimizin duası, bizim için en değerli hazinelerden biridir. Rabbim, Suti annemize sağlıklı, huzurlu ve bereketli uzun ömürler versin inşallah" ifadelerini kullandı.

Suti nine ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dualar etti.