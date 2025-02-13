Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, dualarla idrak edildi.

İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Çarşı Camii başta olmak üzere birçok camide özel programlar düzenlendi. Programa çok sayıda vatandaş katıldı. Çarşı Camii’nde gerçekleşen programa İlçe Müftüsü Ferit Bilgin katıldı. Manevi atmosferin hâkim olduğu gecede, vatandaşlar ellerini semaya açarak dualar etti.

Yatsı namazının ardından Çarşı Camii İmam-Hatibi Said Tuncer’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Müftü Bilgin’in vaazıyla devam etti. Daha sonra Hz. Nuh Kur’an Kursu öğrencilerinden oluşan ilahi grubu, mevlid okuyarak ilahiler seslendirdi. Vaazında Berat Kandili’nin anlam ve önemine değinen Müftü Bilgin, bu mübarek gecenin dua ve ibadetle geçirilmesinin manevi değerine vurgu yaptı.

Program kapsamında, hayırseverler tarafından camiye gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Program, Çarşı Camii İmam-Hatibi Nezir Alioğlu tarafından yapılan dua ile sona erdi.