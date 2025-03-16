Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Kayseri deplasmanında karşılaştığı Kılıçaslan Yıldızspor Kadın Futbol Takımı’nı 5-1 mağlup etti.

Kayseri Vali Nihat Canpolat 1 No’lu Sahada oynanan karşılaşmada Merve Nur Topaktaş orta hakem olarak görev yaparken, yardımcı hakemlikleri Şule Öztürk ve Belinay Maraş üstlendi. Karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Ağrı ekibi, rakibini farklı mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Maçta Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’na galibiyeti getiren goller, Müjde Yeşil (2), Ceylan Tatar (2) ve İrem Başaral’dan geldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Önder Tunay, oyuncularının sahada gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Kızlarımızı tebrik ediyorum. Bu galibiyet, onların sahadaki mücadelesinin bir karşılığı. Şimdi gözümüzü şampiyonluk maçına çevirdik" dedi.

Futbolculardan şampiyonluk maçı öncesi çağrı

Karşılaşmada 2 gol atan Müjde Yeşil, takım olarak iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Hedefimiz 1. Lig’e yükselmek. Bu doğrultuda çalışıyoruz ve son maçımızı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer golcü isim Ceylan Tatar ise 23 Mart’ta kendi sahalarında oynayacakları Vangücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı maçı için önemli bir çağrıda bulunarak, "Bu, ligin son ve en önemli maçı olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ı da tribünlerde görmek, bizler için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır" dedi.

Maçın bir diğer golcüsü İrem Başaral, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın öncülüğünde başlatılan Aile Yılı kapsamında anlam kazandığını belirterek, "Biz, sahada büyük bir aile olduk. Birlikte mücadele ediyor, birlikte seviniyoruz" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk maçına davet

Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her zaman sahada yüreklerini ortaya koyan futbolcu kardeşlerimizi ve teknik ekibimizi kutluyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız şampiyonluk maçına tüm Ağrı halkını ve futbolseverleri davet ediyorum" dedi.

TFF Kadınlar 2. Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 23 Mart’ta kendi sahasında Vangücü Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.