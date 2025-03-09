TFF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, kendi sahasında karşılaştığı Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler Spor Kulübü Kadın Takımı’nı 2-1 mağlup etti.

Ağrı Vali Lütfü Yeğenoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, mücadeleye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından başlatılan 2025 Aile Yılı kapsamında "Ailemiz İstikbalimiz" yazılı pankartla çıkarak ailenin önemine dikkat çekti.

Hakem Uğur Yıldız’ın yönettiği, yardımcı hakemler Recep Gündüz ve Özlem Kaya’nın görev aldığı müsabakada, Ağrı ekibi üstün bir futbol sergiledi. Maçta Ağrı temsilcisine galibiyeti getiren goller, İrem Başaral ve Ceylan Tatar’dan geldi. Konuk ekip Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler Spor Kulübü ise bir gol bulmasına rağmen mağlubiyetten kurtulamadı.

"Üstün ve kaliteli bir futbol oynadık"

Maçın ardından açıklama yapan futbolculardan İrem Başaral, takım olarak sahada mücadele etmekten ve galibiyet almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Takım arkadaşı Ceylan Tatar ise takımın kaliteli futbol oynadığını vurgulayarak, "Hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz" dedi.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışmasının önemine değinerek, takımın başarısından dolayı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Karşılaşmayı tribünden takip eden taraftarlar, maç boyunca takımlarına destek vererek galibiyet sevincini futbolcularla birlikte yaşadı.