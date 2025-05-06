1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025’te Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden oluşan HasCode Takımı, Turizm Teknolojileri Yarışması Lise Kategorisi’nde Türkiye üçüncüsü oldu.

Yunus Emre Saymar, Yavuz Selman Babacan ve Hüseyin Berk Aslan’dan oluşan takım, danışman öğretmenleri Hakan Yahya Akdeniz rehberliğinde hazırladıkları "Karahisar Rehber" mobil uygulama projesiyle jüriden tam not aldı. Proje, Afyonkarahisar’ın turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekti. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, gençlerin teknoloji alanında elde ettikleri başarıların il adına gurur verici olduğunu söyledi. Kasapoğlu, TEKNOFEST gibi organizasyonların gençlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu da vurguladı.