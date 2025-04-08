Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak Antalya’da düzenlenen U10, U12 ve U14 Bay-Bayan Eskrim Epe Uluslararası Çocuk Kupası’nda Afyonkarahisar’ı temsil edecek sporcular belli oldu.

Heyecan dolu mücadelelere sahne olan il seçmeleri, genç eskrimcilerin yeteneklerini sergilediği unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer aldı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda düzenlenen seçmelerde, geleceğin milli eskrimcileri kıyasıya yarıştı. Teknik becerilerin, reflekslerin ve stratejinin ön planda olduğu karşılaşmalarda, sporcular hem rakiplerine hem de kendilerine meydan okudular.

Seçmelerin ardından dereceye giren sporculara madalyaları, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Sporcuları tek tek tebrik eden Erşen, başarılarından dolayı genç eskrimcileri kutlayarak Antalya’da düzenlenecek Uluslararası Çocuk Kupası’nda da Afyonkarahisar’ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti.

Etkinlik sonunda kısa bir açıklama yapan Spor Hizmetleri Müdürü Erşen, "Eskrim, disiplin ve zekânın birleştiği özel bir spor dalı. Bugün burada gördüğümüz enerji ve mücadele, bizlere geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Afyonkarahisar olarak eskrim branşında önemli adımlar atıyoruz. Tüm sporcularımıza Antalya’da başarılar diliyorum" dedi.