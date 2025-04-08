AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren firma sahipleri ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda çevre bilincinin artırılması, atık yönetiminin sürdürülebilir hale getirilmesi ve sanayi tesislerinde çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Sıfır Atık Projesi’nin hem çevre hem de ekonomi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çopuroğlu, sanayi kuruluşlarının bu süreçte aktif rol almasının gerekliliğine vurgu yaptı. Milletvekili Çopuroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, sadece bir çevre hareketi değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız yaşanabilir bir Türkiye’nin teminatıdır. Bugün Kayseri OSB’de kıymetli sanayicilerimizle bir araya gelerek bu bilinçle hareket etmenin önemini konuştuk. Kayseri sanayisinin bu noktada örnek teşkil edeceğine yürekten inanıyorum."

Toplantı sonunda firma temsilcileri; sıfır atık uygulamalarını desteklemeye hazır olduklarını ifade ederek, çevreye duyarlı üretim süreçlerine geçiş konusunda iş birliğine açık olduklarını belirtti.