Ankara’nın Kalecik ilçesinde köylüler yetersiz yağışlar nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Kalecik ilçesine bağlık Çandır Mahallesi sakinleri yağmur duası içien bir araya geldi. Birlikte yenilen yemeklerin ardından dualar edildi. Çandır Köyü derneği’nden yapılan açıklamada, "Bizler Çandır Köyü Derneği olarak sadece düğünde, bayramda, cenazede değil her etkinlikte bir aradayız. Ayrıca üyelerimizden Kalecik Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Köylümüz Meltem Özsöz’ün de merhum babası Kamil Özsöz ve tüm ölmüşleri için yaptırdığı lokma tatlıları da tüm köylülerimizle paylaşıldı. Katkılarınız ve katılımlarınız için köylülerimize, misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Dernek yönetimi olarak, sizden aldığımız güçle durmadan çalışmaya devam ediyoruz.Bu etkinlikler sonrakiler için de yeni projeler üretmeye neden oluyor" denildi.