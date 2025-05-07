Afyonkarahisar Öğretmen Akademileri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte halk müziği ve kültürel miras ön plana çıkarken kentin yerel sanatçısı Nevzat Atılgan öğretmenlere güzel bir gün yaşattı.

Afyonkarahisar Öğretmen Akademileri-Müzik Akademisi etkinlikleri kapsamında, bu hafta Kocatepe Ortaokulu’nda anlamlı bir program gerçekleştirildi. Etkinliğe Şube Müdürü Hikmet Tuncer, akademide görevli öğretmenler ve Kültür Bakanlığı Yerel Halk Sanatçılarından Nevzat Altındağ katıldı. Nevzat Altındağ, kendi derlediği türkülerden örnekler seslendirerek bu eserlerin hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Öğretmenlerin de eşlik ettiği türkülerin, halk kültürünün geçmişten günümüze taşıdığı değerleri yansıttığı vurgulandı. Program sonunda Şube Müdürü Hikmet Tuncer, sanatçıya teşekkür plaketi takdim ederken, etkinliğe katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.