İçişleri Bakanlığı himayelerinde başlatılan Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları projesi çerçevesinde şehit ve gazi yakınları Afyonkarahisar’da kültürel gezide buluştu.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde valiliklerin destekleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan ve daha önce ülkemizin tarihi ve kültürel yörelerini ziyaret imkânı bulunmayan şehit ve gazi yakınlarına, terör mağduru ve depremzede ailelere yönelik Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi’nin 1. etabı tamamlanmıştı.

Bakan Yerlikaya’nın talimatları doğrultusunda projenin 2. etabı da Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ilinde başlatıldı. Bu çerçevede daha önce farklı bölgelerdeki tarihi ve kültürel mekânları ziyaret etme imkânı bulamamış şehit ve gazi yakınları, depremzede ve terör mağduru aileler ile öğrenciler ve kadınlardan oluşan 45 kişilik heyet, Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Kocatepe’yi, Atatürk Evi’ni, Zafer Müzesi’ni, İstiklal Tanıtım Merkezi’ni, şehitlikleri ziyaret eden heyet, doğa harikası tarihi Frigya’da yer alan Ayazini Karşılama ve Tanıtım Merkezi’ni, Meryem Ana Kilisesi, Bizans Yerleşimleri, çok katlı yerleşimler, Göynüş Vadisi’nde Aslantaş, Yılantaş ve Maltaş’ı yerinde gördü.

Afyonkarahisar’ın tarihi sokaklarını ve Ulu Camii’ni de ziyaret eden heyet, Afyonkarahisar gezisinden memnun kaldıklarını belirttiler.