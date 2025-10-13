Zonguldak’ta 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde seminer gerçekleştirildi.

Zonguldak AFAD İl Müdürlüğü personeli Şef Necla Akyol ve Mimar Mert Karaoğlu tarafından sunum yapılan seminerde, meydana gelebilecek afet riskleri ve alınabilecek önlemler ele alındı.

Afet öncesi hazırlık, doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Afet farkındalığının toplum genelinde artırılmasının can ve mal kayıplarını en aza indirmek açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.