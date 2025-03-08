Bursa Teknik Üniversitesinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Programı’nın konuğu, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı oldu. Akademisyenlikten mülki idare amirliğe uzanan hikayesini anlatan Vali Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’da kız çocuklarının rol modeli haline gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Programı’na; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Çağlar’ın eşi Berna Çağlar, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Selim Uzun, üniversite akademik ve idari kadın personeli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, tüm kadın personelin gününü kutlayarak, "Üniversitemiz, kadına ve aileye yönelik çalışmalara büyük önem veriyor. Bu kapsamda kurduğumuz Kadın ve Aile Koordinatörlüğü’nde pek çok projeye imza atıyoruz. Üniversitemiz yönetiminin yarısını, Bursa teknopark’ın ise tamamını kadın personelimiz oluşturuyor. Her alanda yaptığı çalışmalarla büyük başarılar elde eden, üniversitemize fayda sağlayan kadın çalışanlarımız aynı zamanda akademik araştırmalarıyla daha güçlü bir toplum inşa etme noktasına katkı sağlıyor. Bu anlamlı günde, tüm kadın personelimize bir kez daha çalışmaları için teşekkür ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihçesi hakkında bilgi vererek, günün kutlanmasının kadın hakları konusunda farkındalık açısından önemli olduğunu söyledi. Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Bursa Teknik Üniversitesinde görüyoruz ki tamamı kadınlardan oluşan Teknopark söz konusu. Bugün sporda, sanatta, teknolojide, eğitimde kadın başarıları hikâyelerine şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Kadınlar Günü’ne özel konferansını verdi. Tüm personelin Kadınlar Günü’nü kutlayan Vali Güran Yiğitbaşı, akademisyenlikten, bürokrasiye giden kariyer hayatından bahsetti. Sürecin başından beri hedefinin sorunları çözmek ve hakikati göstermek olduğunu vurgulayan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kadına ve aileye dair pek çok çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin önlenmesinde kadınların rolünü anlattığı ‘Direnen Kalplerin Hikâyesi’ adında bir belgesel çektiğini, TRT’de "Dijital Çağda E-Beveynlik" isimli programa imza attığını ifade eden Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, bu gibi iletişim ve akademik çalışmalarının bugünkü görevinde faydasını gördüğünü belirtti.

10 kadın valinin 9’u cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde atandı

Türkiye’deki sayılı kadın valilerden biri olmaktan duyduğu gururu dile getiren Vali Güran Yiğitbaşı, Cumhuriyet tarihinde 10 kadın valinin görev aldığını, 9’unun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadınlara olan güveninin çok kıymetli olduğunu söyledi. Mülki idarenin çok önemli bir görev olmasının yanında zor ve ciddi sorumluluk yükleyen bir iş olduğunu vurgulayan Vali Güran Yiğitbaşı, bu onur verici görev kapsamında şehrin tüm kılcal damarlarından sorumlu olduklarını söyledi.

"Sahadaki dönüşler en büyük motivasyon kaynağımız"

Mülki idare amirliği görevinin sorumluluk isteyen bir iş olduğunun altını çizen Kübra Güran Yiğitbaşı, en büyük motivasyon kaynaklarından birinin sahadaki dönüşlerin olduğunu söyledi. Vali Güran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar’da vatandaş ile samimi ve çok güzel bir diyaloğumuz bulunuyor. Özellikle okulları ziyaret etmeyi özen gösteriyorum. Bunun bir yansıması olacak ki daha 1’nci sınıf kız öğrencilerimiz vali olmak istediğini ifade ediyor. Çünkü kız çocuklarımız somut bir kadın yönetici örneği gördükleri için hayallerini de o yönde kurmaya başlıyor. Yoğun mesaisi olan böyle bir görevde, kız çocuklarımızın ‘vali olacağım’ demesi sahanın bize en güzel geri dönüşlerinden bir tanesi" ifadelerinde bulundu.

Afyonkarahisar’da kadınlardan ilham veren başarı hikayeleri

Samimiyet, inanç ve gayretle görevini yerine getirdiğini ifade eden Vali Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’da kadınlara yönelik yaptığı çalışmalardan bir kısmını paylaştı. Afyonkarahisar’da, çok geniş ve farklı bir kadın kitlesi olduğunu belirten Vali Güran Yiğitbaşı, "Kamu kurumlarımızın, kadınlara pozitif ayrımcılık sağladığı pek çok desteği bulunuyor. Ancak kadınlarımızın çoğu bu destekleri bilmiyor. Biz de buradan yola çıkarak ‘İlham Veren Öykülerle Kadınlarımız Anlatıyor’ projesini başlattık. Bu projeyle, ilçelerde kamu destekleri sayesinde iş kurmuş, üretim yapmış kadınlarımızın hikayelerini anlatmalarını sağladık. Böylece ilçedeki diğer kadınlara da ‘ben de yapabilirim’ duygusunu yaşatmak istedik. Başarılı olduğumuz bu çalışmamız çok ses getirdi ve diğer illerde de örneklendi" şeklinde konuştu.

Üretici kadına motivasyon ve destek

Üretici kadını destekledikleri diğer çalışmaları da paylaşan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı,"Sinanpaşa ilçemizin Taşoluk beldesinde başlattığımız brokoli projemizde de üretici kadınlara ciddi fayda sağladık. 11 hektar alanda başlayan brokoli üretimimiz büyüyerek 200 hektara çıktı. Kadınlarımız buradaki üretiminden kısa sürede 7,5 milyon lira kazandı. Bu yıl, buradaki üretimi iki katına çıkarmak, diğer beldelerde de yaygınlaştırarak kadınlarımızın üretim noktasında cesaretini artırmak istiyoruz" şekline konuştu.

Deprem bölgesinde kadın esnafa umut: Kadınana çarşısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Afyonkarahisarlı kadın kooperatifleri ve kadın kültür evlerinin büyük yardımlarının olduğunu aktaran Vali Güran Yiğitbaşı, "Bu dönemde kadınlarımız, deprem bölgeleri için elleriyle ekmek yaptılar, giyecek ürün ürettiler. Ben ise deprem bölgesinde 2 ay Koordinatör Vali olarak görev yaptım. Bu dönemde Hatay Kırıkhan’da 15 butik konteynerden oluşan ‘Afyonkarahisar Kadınana Çarşısı’ yaptırdık. Kadın esnafımıza bir can suyu, umut olsun diye yaptırdığımız bu handan aldığımız ‘hayata yeniden bağlandık’ mesajları çok anlamlıydı. Kamudan, özel sektöre herkesin elini taşın altına koyduğuna şahitlik ettiğim bu dönemde bir kez daha mülki idare amiri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duydum" dedi. Tüm kadınların gününü tekrar kutlayan Vali Güran Yiğitbaşı, gelen soruları da tek tek yanıtladı.

Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’na plaket takdiminin ardından, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.