Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Müzik Akademisi etkinlikleri ikinci dönemin ilk konuğu yerel sanatçı Kamil Demirdelen oldu.

Müzik Akademisi ikinci dönem etkinlikleri Kamil Demirdelen tarafından Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda Şube Müdürleri Hikmet Tuncer ve Sami Çetinaktı ile birlikte okul idarecileri ve öğretmenlerin katılımlarıyla gerçekleşti. Programa katılan öğretmenlere Kamil Demirdelen müzik makamlarını enstrümanı ney ile birlikte akademi katılımcısı öğretmenler ve öğrencilerle birlikte tasavvuf musikisi, sanat müziği ve halk müziği örneklerini icra etti.