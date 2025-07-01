Afyon Lisesi’nde 12.’nci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Destekleme ve Yetiştirme Kursları’ başlatıldı.

Ana branşlar olan matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı ile tarih ve coğrafya derslerinden öğrenciler kurslar görüyor. Kurslarda sadece Afyon Lisesi öğrencileri değil diğer okullardan da toplam 48 öğrencilerin katıldığı belirtildi. Okul idaresinden alınan bilgilere göre kurslar Ağustos ayı sonuna kadar toplam 8 hafta sürecek.

Yaz dönemi içinde Afyon Lisesi’nde düzenlenen diğer bir etkinlikte Yaz Spor Okulu etkinliği. Afyon Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Güvenç Güven danışmanlığında futsal, basketbol, voleybol olmak üzere üç alanda kurslar açıldı.

Yine bu çalışmaların yanında Afyon Lisesi’nde, Halk Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda Temel Eğitim Düzeyindeki öğrenciler için çocuklar için resim sanatı eğitimi konulu boyama kursu açıldığı belirtildi.