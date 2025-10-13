Arnavutköy Belediyesi, Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi ile ilçeyi afetlere karşı daha dirençli hale getiriyor. Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü’nde düzenlenen programda 10 afet konteyneri hizmete alındı.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Arnavutköy Belediyesi’nce Bolluca Ek Hizmet Binası’nda bir program düzenlendi. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi çerçevesinde hazırlanan 10 afet konteyneri hizmete alındı. Afet riski yüksek bölgeler başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarına yerleştirilecek konteynerler, muhtemel afetlerde ilk müdahalede kullanılacak donanımlarla hazır hale getirildi. Konteynerlerde, el aletlerinden arama kurtarma malzemelerine, temel yaşam destek ekipmanlarından ilk yardım setlerine kadar birçok araç-gereç yer alıyor.

"Hazırlıklı olmak, zararın en azına inmemizi sağlar"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, afetlerle mücadelede hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı. Candaroğlu, "Afetleri engellemek elimizde olmayabilir ancak afetlerle mücadele etmek ve afetlere hazırlıklı olmak, zararı en aza indirmenin en önemli yoludur. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk ve afet bilincini artırmak adına birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Mahalle Afet Timleri projemiz büyük bir başarıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla bin 400 gönüllümüz eğitimlerini aralıksız sürdürüyor" dedi.

Verilen sözleri yerine getirdiklerini belirten Başkan Candaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her mahallemize afet konteyneri yerleştireceğiz demiştik. Bugün bu sözümüzü gerçekleştiriyoruz. İlk etapta 10 konteynerimizi hizmete alıyoruz. Bu adım, hem gönüllülerimizin hem profesyonel ekiplerimizin müdahale kapasitesini daha hızlı ve etkili hale getirecek."

Afetlerle mücadelede güçlü ekiplerin en az sağlam altyapı kadar önemli olduğunu vurgulayan Candaroğlu, belediye bünyesindeki ARKUR’un kapasitesinin artırıldığını da belirterek, "Tamamı gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan ARKUR ekibimizin sayısını iki katına çıkardık. Ayrıca kendi tasarımımız olan ikinci kurtarma römorkumuzu da burada sergiliyoruz. Bu araçlarımız, müdahale hızımızı ciddi oranda artıracak" ifadelerini kullandı.

Program, afet gönüllülerinin ve katılımcıların konteynerleri incelemesiyle sona erdi. Başkan Candaroğlu, gönüllülerle sohbet ederek afet hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.