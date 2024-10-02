Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yeni kurduğu dijital sistemi 4 farklı senaryoda gerçekleştirdiği ’Afet İzleme ve Yönetim Sistemi Tatbikatı’nda deneyimledi. 64 yaka kamerası ile 25 araç kamerası kullanılan tatbikatta, Başkan Vahap Seçer, canlı bağlantı ile tatbikatı izledi. Sistem sayesinde afet ve yangınlara müdahale uzaktan izlenerek, ekipler komuta edilebilecek.

Dijital Kent kapsamında ’Afet İzleme ve Yönetim Sistemi’ kuran Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı; itfaiye personeli için 64 yaka kamerası, araçlar için de 25 araç kamerası aldı. Sistem; atık yangını, sıkışmalı trafik kazası, denizde mahsur kalma ve depremde kayıp şahıs olmak üzere 4 farklı senaryo üzerinden gerçekleşen tatbikatla deneyimlendi. Kameralar aracılığıyla GSM operatörü veri tabanı üzerinden yangınların uzaktan izlenip komuta edilebildiği sistemin kullanıldığı tatbikatı, Başkan Vahap Seçer de izledi.

"İtfaiye Teşkilatımızı modernize ediyoruz"

Tatbikatı canlı bağlantı ile izleyen Seçer, tatbikatın detayları hakkında bürokratlardan bilgi aldı. Tatbikat sonrası açıklama yapan Seçer, bütün bu çalışmaların ’Dijital Kent’ kapsamında gerçekleştiğini belirterek, "İtfaiye Teşkilatımızı modernize ediyoruz. Artık birçok konuda işlerimizi dijital ortamda yapmak istiyoruz. Bugün de burada yeni devreye aldığımız ‘Afet İzleme ve Yönetim Sistemi’ni denedik ve başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik" dedi.

Operasyonun süresi ve müdahale şekli merkezden takip edilebilecek

Tatbikatın 4 farklı senaryo üzerinden gerçekleştiğini ifade eden Seçer, "Bu sistemde hem afete müdahale eden itfaiye personelinde hem de araçlarımızda kamera sistemi var. İhbar geldiği andan itibaren, o operasyonun süresini ana kumanda ve izleme merkezinde itfaiye teşkilatımız takip edebilecek. Örneğin Tarsus’taki veya Yenişehir’deki bir yangına ya da bir arama kurtarma faaliyetine müdahale eden ekipleri ana kumanda ve izleme merkezinden izleme imkanımız olacak. Hem araçların olay mahalline ne kadar süre içerisinde intikal ettiğini göreceğiz, hem de olaya müdahale eden itfaiye personelimizin müdahale şekillerini denetleme imkanımız olacak" diye konuştu.

Yeni sistem sayesinde arama-kurtarma veya yangına müdahale operasyonlarının daha efektif gerçekleştirileceğinin altını çizen Seçer, sistemin başarılı bir proje olduğunu vurgulayarak, "Mersinimize ve itfaiye teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.

Uzaktan erişimle ekipleri komuta edebilme imkanı sunuyor

İtfaiye Teşkilatının modernizasyonu için atılan en yenilikçi adımlardan biri olarak nitelendirilen sistem, itfaiye personelinin olay yerine gerçek varış süresinin tespitini kolaylaştırıyor. Etkin bir iletişim ve aksiyon alma imkan ve kabiliyetine sahip olunmasına fayda sağlayan sistem, verimlilik, sürdürebilirlik ve geleceğe uyum sağlama kabiliyetine de katkı sunuyor. Dezenformasyon etkisine objektif yanıtlar sağlayabilme imkanı sunan sistem sayesinde uzaktan erişimle merkezden uzak ilçelerdeki ekipleri komuta edebilme imkanı da sunuyor.