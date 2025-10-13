Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeniyle öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenledi.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ile birlikte 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Sezai Karakoç Anadolu Lisesinde afet farkındalık eğitimleri, deprem tatbikatı ve yangın söndürme uygulaması ile gerçekleştirildi. Etkinliklere, İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de katılım sağladı. İlk olarak öğrencilere deprem anında doğru davranış biçimleri, acil tahliye uygulamaları ve yangına ilk müdahale konularında uygulamalı eğitim verildi. Ardından sirenlerin çalmasıyla öğrenciler sınıflardan güvenli bir şekilde tahliye edildi. Okulun bahçesinde toplanan öğrencilere, itfaiyeciler tarafından yangın tüpüyle muhtemel yangınlara müdahale uygulamalı olarak tatbik edildi.

Afet bilinci ve çevre duyarlılığını artırmayı hedefleyen Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, aynı konuya ilişkin Dağkapı Meydanı ve Gaziler Caddesi’nde stant açarak vatandaşlara broşür dağıttı.