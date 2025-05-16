Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi, tahliye tatbikatı gerçekleştirdi ve çadır kurma yöntemlerini gösterdi.

Sakarya AFAD ekipleri, Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi, tahliye tatbikatı ve çadır kurma uygulaması gerçekleştirdi. Eğitimde, öğrencilere afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranışlar ve tahliye kuralları hakkında bilgi verildi. Ardından yapılan tatbikatta güvenli tahliye pratiği uygulanarak, afet sonrası barınma ihtiyacına yönelik çadır kurma çalışması yapıldı.