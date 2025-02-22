AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Adıyaman’da yapımı devam eden ve bitmiş olan kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol ile birlikte Adıyaman Merkez İndere mevkiinde yapımı devam eden deprem konutlarını ziyaret eden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. 16 Bin 467 konutun yapıldığı alanda incelemelerde bulunan heyet, aynı zamanda dairelerini teslim alan ailelerinde kapılarını çalarak onlara misafir oldu. Burada hak sahibi ailelerle de sohbet eden heyet, kendilerine iletilen talepleri de tek tek not aldı.