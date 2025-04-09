Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner, iddiaya göre akademik personel alımı mülakatında sarf ettiği "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım. AK Parti’nin Allah belasını versin. AK Parti’nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" sözleri dolayısıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner akademik personel adayı alımı mülakatında, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım. AK Parti’nin Allah belasını versin. AK Parti’nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dedi. Akademisyenin sözleri üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından Aydıner gözaltına alındı. Emniyette ifade veren Aydıner, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.