Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile yerel basın iş birliğinde, "Üniversite-Halk Buluşmaları" kapsamında "Tarımsal Kuraklık ve Etkin Su Kullanımı" paneli, düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, iklim değişikliğinin etkisiyle ülkemizin artık her yıl kuraklıkla karşı karşıya kaldığını belirtti. Türkiye’nin hızla su stresi yaşayan ülkeler sınıfından su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına doğru ilerlediğine dikkat çeken Rektör Kent, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde yağışlar ortalama yüzde 38 oranında azaldı. Bu oran Ege Bölgesi’nde yüzde 42’ye ulaştı" dedi.

"Su kıtlığı tarım için büyük risk"

Tarımda su kullanımının önemine vurgu yapan Rektör Kent, "Ülkemizdeki su kaynaklarının yüzde 77’sinin tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Su kıtlığı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük bir risk teşkil etmektedir. Gıda arzını güvence altına almak için mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması artık bir zorunluluktur. Bu kapsamda üç temel alana odaklanılması gerekmektedir. Sulama sırasında yaşanan su kayıplarının önlenmesi, kuraklığa dayanıklı ve uygun ürün desenine geçilmesi ve hassas tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekiyor. Üniversite olarak tarımda suyun etkin kullanımı konusunda her türlü bilimsel desteğe hazırız" diye konuştu.

Kuraklık ve su sorunlarına çözüm arandı

ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, tarımsal üretimde karşılaşılan kuraklık sorunları ve suyun etkin kullanımına yönelik çözüm önerileri ele alındı. Panelde ilk konuşan Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yeşilırmak "İklim Değişikliği ve Kuraklık" başlıklı sunumuyla küresel iklim krizinin tarımsal etkilerine dikkat çekerken, Söke Ziraat Odası temsilcisi Savaş Koca ise "Çiftçi Bakış Açısından Tarımsal Kuraklık" konusunu ele aldı. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan "Kuraklığa Dayanıklı Bahçe Bitkileri" üzerine yaptığı sunumda bitkisel üretimde kuraklığa karşı alınabilecek önlemleri paylaştı. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Salih Kızıltepe, "Tarımsal Kuraklık ve Büyük Menderes Havzasında Tarımsal Su Dağıtımı" konusundaki sunumunda su kaynaklarının yönetimi hakkında bilgi verdi. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erekul ise "Kuraklığa Dayanıklı Tarla Bitkileri" başlıklı konuşmasında alternatif üretim modellerine vurgu yaptı. Panelin son konuşmacısı olan Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Safiye Pınar Tunalı ise "Tarımda Suyun Etkin Kullanımı" konusunu işleyerek verimli sulama teknikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından panelistler ile basın mensuplarına teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi.