Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde kurulan stant ile hasta ve hasta yakınlarına organ bağışının önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Aydın'da ülke genelinde düşük seviyelerde olan organ bağışının önemine dikkat çekilmek üzere gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede ADÜ Hastanesi Başhekimliği tarafından hastane poliklinik girişine bilgilendirici stant kuruldu ayrıca gerçekleştirilen sunum ile hastane personeli de bilgilendirildi. Stantta ise hastane personelleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına organ bağışının önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Konu ile ilgili ADÜ Hastanesi'nden yapılan açıklamada 'Hastanemizde organ ve doku bağışına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikte, organ ve doku bağışının önemi, bağış süreci ve toplum sağlığı açısından taşıdığı değer hakkında katılımcılara bilgi verildi. Vatandaşlara ve personellerimize organ bağışının hayat kurtaran bir süreç olduğu anlatılırken, bağış konusunda merak edilen sorular da yanıtlandı. Bilgilendirme çalışması, Hastanemiz Organ ve Doku Nakli Koordinatörleri Dilek Acar, Havva Böceklioğlu ve Lütfiye Yılmaz Türk tarafından yürütüldü. Etkinlik kapsamında toplumda organ ve doku bağışına yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi' ifadeleri yer aldı.