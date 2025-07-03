Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) tarafından yürütülen Süt Çiftliklerinde İklim Direncinin Artırılması Projesi (CliResDairy) ile Türkiye, Avrupa Birliği’nin Horizon Europe Programı kapsamında desteklenen CLIMAAX projesinde öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Haziran ayının ikinci haftasında Barselona’da düzenlenen uluslararası çalıştayda Türkiye, toplamda 7 proje ile Avrupa’da en fazla proje onayı alan 2. ülke olarak dikkat çekti.

Avrupa’nın 23 ülkesinden 69 bölge, belediye ve sivil toplum kuruluşunun katılım sağladığı çalıştaya, Türkiye’den ilk çağrıda destek alan 4 kurum arasında yer alan Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de katıldı. Başkan Mehmet Sedat Güngör, yaptığı açıklamada "ADSYB’nin de yer aldığı ilk çağrıda elde edilen başarı ve temsil gücü, CLIMAAX programının Türkiye’deki görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı. Bu görünürlük sayesinde 2. çağrıda 3 yeni kurum daha destek almaya hak kazandı. Böylece Türkiye, toplamda 7 projeyle temsil edilerek Avrupa’da 2. sıraya yükseldi." dedi.

Başkan Güngör, Türkiye’den gelen temsilcilerin çalıştay süresince desteklenen projelerin ilk çıktılarını ve yerel düzeydeki uygulamaları aktarma fırsatı bulduğunu belirtti. Su yönetimi, sıcak hava dalgaları, sel riski, tarımsal kuraklık gibi iklim temelli tehditlere karşı geliştirilen analiz ve adaptasyon yaklaşımlarının paylaşıldığını vurguladı.

ADSYB’yi temsilen çalıştaya katılan ve CliResDairy projesinin koordinatörlüğünü üstlenen Hediye Cerit, sunumunda Türkiye’nin yalnızca risk tespitinde değil, çözüm üretme ve uygulama kapasitesinde de Avrupa’daki öncü ülkelerden biri olduğunu ortaya koydu.

Başkan Güngör açıklamasında; "Tarım, su, afet yönetimi ve şehir planlama gibi tematik alanlarda geliştirilen projeler sayesinde Türkiye’nin yerel yönetimleri, Avrupa’daki bölgelerle deneyim ve model paylaşımı gerçekleştirme imkânı buldu. Bu, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel temelli, çok aktörlü ve yerel uyuma dayalı bir yaklaşımı benimsediğini bir kez daha göstermiştir. Çalıştaya, Birliğimiz dışında Şanlıurfa, Mersin, Antalya, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hopa Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği de katıldı." diyerek, tüm katkı sağlayan kurumlara ve emek verenlere teşekkür etti.