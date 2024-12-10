EMF Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası ve Akdeniz Ülkeleri Muyathai Şampiyonası’na katılan Adıyamanlı sporcular madalyalarla döndü.

Antalya’da 4- 8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ve 28 ülkeden 470 sporcunun katıldığı EMF Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası ve Akdeniz Ülkeleri Muyathai Şampiyonası’nda Adıyamanlı sporcular kıyasıya mücadele etti. Adıyamanlı milli takım sporcuları şampiyonada 3’te 3 yaparak, EMF Avrupa Kupası 1 altın, 1 bronz, Akdeniz ülkeleri 1 bronz madalya alarak şampiyonayı tamamladı.

Milli Takım Antrenörü Erdal Erdoğan, sporcuların çok çalıştığını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını dile getirerek sporcuları tebrik etti.