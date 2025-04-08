Bu güne kadar 4 binin üzerinde köy evinin teslim edildiği Adıyaman’da vatandaşlar güvenli ve modern evlerinde mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyor.

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinin ardından kent merkezlerinde yapılan konut ve iş yerlerinin yanı sıra yaklaşık 400 köyde 10 bin 158 köy evi yapılıyor. Şuana kadar 4 binin üzerinde köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Diğer köy evlerinin ise yapımı sürüyor. 2025’in sonuna kadar tamamı teslim edilecek. Sağlam zeminlerde, 3+1 şeklinde 5 tip olarak planlanan köy evlerinin bazıları çelik konstrüksiyon bazıları ise betonarme olarak yapılıyor.

"Yeni evlerimizdeyiz, devletimizden Allah razı olsun"

Zey köyünde kayalık zemine yapılan yeni evlerine taşınan vatandaşlar, yeni yuvalarını çok beğeniyor. Hak sahiplerinden Abdurrahman Karakuş, "Evim hasar gördü, şuan ağır hasarlı, oturmuyoruz. Yeni evlerimizdeyiz, devletimizden Allah razı olsun. Bize el divan açtı. Biz evlerimizde oturuyoruz. Allah devletimize zarar vermesin. Biz ömrü billah 40 sene çalışsak biz bu evleri yapamazdık. Yazın serin kışın sıcak. Bundan iyisi can sağlığıdır" diye konuştu.