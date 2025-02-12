Kurak gecen kış mevsiminin ardından Adıyaman’da etkili olan kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı, çocuklar naylon ile kaymanın keyfini yaşadı.

Adıyaman’ın Besni, Tut, Gölbaşı, Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar yağışının etkili olduğu Besni ilçesi kırsalında köy ve doğanın beyaza bürünmüş hali dron ile kaydedildi. Kar kalınlığı 20 santime ulaşırken bembeyaz karların arasında dalgalanan Türk bayrağı da görüntüye yansıdı.

Eşsiz ve muhteşem güzelliğin ortaya çıktığı kar yağışı, Tut ilçesinde çocukların eğlencesine dönüştü. Çocuklar eğimli olan sokakta, naylonlar ile kayarak karın tadını çıkarttı.

Diğer taraftan Besni ilçesinde iş yerlerinin önü karla kaplanan esnaf ve belediye görevlileri kar küredi.