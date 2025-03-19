Adıyaman’da baharın müjdecisi olan badem bahçeleri çiçek açtı. Bahçeler adete beyaz örtüye büründü.

Türkiye’nin en büyük badem ekili alanına sahip Adıyaman’da çiçek açan badem ağaçlarının görsel şölen sundu.

Badem ekili alan bakımından Türkiye’de ilk sırada, üretim bakımından ikinci sırada yer alan Adıyaman’da çiçek açan badem bahçeleri kokusu ve görüntüsüyle kendisine hayran bırakıyor. Yaklaşık 112 bin dekar badem bahçesinin bulunduğu kentte çiçek açan badem bahçeleri eşsiz manzara sundu.