Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Mahmut Küçük idaresindeki 34 JZ 8976 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Fatih Bayram idaresindeki 44 ABJ 190 plakalı otomobil Harmanlı Beldesi yol kavşağında çarpıştı. Yaşanan kazada otomobillerde bulunan sürücü Fatih Bayram ile yolcu olarak bulunan Emine Küçük, Tahide Küçük, Zeynep Sönmez ve Asiye Bayram yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.