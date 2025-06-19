Adıyaman’da kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Adıyaman Okuyor" projesi ödül töreni gerçekleştirildi.

Perre Uygulama Oteli Konferans salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Adıyaman Valisi Osman Varol ve il protokolü katıldı.

Adıyaman Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Adıyaman Okuyor" projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrencilere ve velilerine ve ayrıca şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Burada konuşan Vali Osman Varol, "Öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak çocuklarımıza araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Adıyaman Okuyor’ Projesinin kitap okuma alışkanlığına, bilgiye ve öğrenmeye olan ilgiyi daha da artırmasını diliyoruz" dedi.