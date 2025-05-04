İstanbul’da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Adıyamanlı hemşehrilerinden veda sözleri geldi.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Adıyamanlı Sırrı Süreyya Önder’i çok sevdiklerini dile getiren vatandaşlar, Önder için Allah’tan rahmet diledi. Adıyamanlı vatandaşlar, "Sırrı Süreyya Önder, duruşuyla, kişiliğiyle oldukça önemli biriydi. Bizler onu çok seviyorduk. Barış için mücadele eden bir insandı. Adıyaman büyük bir değerini kaybetti. Bizler onu kaybettiğimiz için oldukça üzgünüz" diye konuştu.