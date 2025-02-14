Adana’da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlatılırken, ormanlık alanda da görsel şölen oluştu.

Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Feke Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışma başlattı. İlçede yağışın etkili olduğunu ve kapanan köy yollarının açılması için tüm ekiplerin sahada olduğunu aktaran personel sorumlusu Erkan Özen, yolda kalan vatandaşlara belediye ekiplerinin destek verdiğini kaydederek yol açma çalışmasının tüm bölgelerde sürdüğünü kaydetti. Beyaz örtüyle kaplanan Şehit Mehmet Şener Hatıra Ormanın da ise kartpostallık görüntüler oluştu.